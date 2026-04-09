Un rappresentante ha condannato le dichiarazioni del primo ministro israeliano dopo la recente strage in Libano, definendole inaccettabili per il disprezzo mostrato nei confronti della vita umana. Nel frattempo, si continua a discutere della necessità di rispettare il cessate il fuoco e di lavorare per una pace stabile, con l’obiettivo di estendere la tregua anche al Libano. La situazione rimane tesa e al centro delle tensioni internazionali.

Rispetto del cessate il fuoco, sforzo per una pace duratura e l’estensione della tregua anche al Libano. Nove leader europei e quello canadese, Mark Carney, hanno firmato, nelle ore successive all’annuncio di Trump sull’intesa per lo stop ai bombardamenti tra Iran, Israele e Stati Uniti, una nota congiunta per chiedere che la diplomazia prenda il sopravvento sulla guerra. Buoni intenti che, però, non attribuiscono le responsabilità del conflitto. Così il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che compare tra i firmatari, ha deciso che quel testo non era sufficiente e ha voluto sottolineare a chi Madrid attribuisce le colpe di questa nuova escalation in Medio Oriente: Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanchez attacca Netanyahu dopo la strage in Libano: “Inaccettabile il suo disprezzo per la vita umana”

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