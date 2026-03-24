Il modello Sánchez spegne la Spagna

È stato reso noto il rapporto sul blackout che si è verificato un anno fa in Spagna. Secondo il documento, il sistema energetico del paese si basa troppo sulle fonti rinnovabili a prezzi spot, compromettendo la stabilità e la sicurezza della rete. La relazione analizza le cause e le conseguenze dell’interruzione, evidenziando criticità nel modo in cui viene gestita la produzione di energia.

Il rapporto Entso-E sul blackout in Spagna del 28 aprile 2025 è finalmente stato pubblicato. Come già anticipato sulla Verità, il rapporto stabilisce che il blackout è stato frutto di un insieme di fattori, tra i quali si rivela determinante la forte presenza di impianti a fonte rinnovabile non in grado di regolare la tensione. Al momento del blackout era attivo un grande numero di impianti fotovoltaici, non obbligati alla regolazione della tensione, oltre che molti piccoli impianti fotovoltaici di fatto invisibili al gestore della rete. La presenza di molta generazione cosiddetta inverter-based ha impedito di regolare la tensione in risposta all’instabilità generata da una oscillazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il modello Sánchez spegne la Spagna Articoli correlati Modello Sanchez proprio no, tracollo dell’occupazione in Spagna. Schlein sbaglia sempre, diceva che dovevamo imitarloVi ricordate quando il premier Pedro Sánchez festeggiava sul social X il boom dell’occupazione spagnola? Vi ricordate quando rivendicava il ruolo di... Sanchez: Spagna è parte della Coalizione dei Volenterosi per la sicurezza in Ucraina – Il video(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Abbiamo discusso di questo piano per la sicurezza. Il no del premier spagnolo Sanchez a Trump e alla guerra Aggiornamenti e notizie su Il modello S nchez spegne la Spagna Spagna, energia a 14 euro per MWh (contro i nostri 100): perché le rinnovabili abbassano davvero i prezzi (anche senza incentivi)La lezione spagnola sull’energia: le rinnovabili abbattono i prezzi. 14 euro per MWh. Lo stesso giorno in Italia più di 100 euro ... greenme.it Caro energia, il caso Spagna: dal governo misure per 5 miliardi. Sánchez: Grazie alle rinnovabili da noi il prezzo del gas incide meno sulle bolletteSánchez: Grazie alle rinnovabili il prezzo del gas incide solo per il 15% sulle bollette spagnole contro il 90% in Italia ... ilfattoquotidiano.it