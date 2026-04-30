Attacco alla Flotilla 211 attivisti arrestati da Israele e imbarcazioni sequestrate | mobilitazioni a Livorno e in tutta Italia

Nella giornata di ieri, Israele ha arrestato 211 attivisti e sequestrato diverse imbarcazioni durante l’attacco alla Flotilla. Le operazioni si sono svolte in vari porti italiani, coinvolgendo città come Roma, Bari, Trento, Milano, Udine, Napoli, Vicenza, Bologna, Firenze, Torino, Trieste e Pavia. In risposta, sono state organizzate mobilitazioni in diverse località del paese.

Roma, Bari, Trento, Milano. E ancora Udine, Napoli Vicenza, Bologna, Firenze, Torino, Trieste e Pavia. Ma non solo perché ci sono anche Livorno, Piombino, Pisa e decine e decine di altre piazze in tutta Italia pronte a riempirsi in solidarietà con l'attacco della marina militare israeliana alla.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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