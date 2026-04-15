Da Barcellona, una nave chiamata Open Arms ha lasciato il porto per partecipare alla ‘Global Sumud Flotilla’, una missione diretta a Gaza. La nave fa parte di un gruppo di imbarcazioni che si sono mosse con l’obiettivo di raggiungere la regione. Open Arms ha una storia di oltre dieci anni dedicata alla tutela della vita umana in mare.

La ‘ Global Sumud Flotilla ‘ è salpata da Barcellona in direzione di Gaza. Open Arms partecipa a questa missione in linea con la sua esperienza di oltre un decennio nella difesa della vita umana. L’organizzazione fornisce supporto tecnico, logistico e sanitario, offre assistenza medica a bordo e si occupa della valutazione dei rischi e della risposta alle emergenze in mare, oltre a contribuire alla presenza civile internazionale per osservare, proteggere e documentare. A bordo anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che a LaPresse ha dichiarato: “Mentre altri esitano, noi agiamo e partiamo con la Global Sumud Flotilla”. “Torno a bordo...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gaza, Open Arms salpa da Barcellona a supporto della Flotilla

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