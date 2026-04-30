La Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni durante un'operazione nel Mediterraneo, arrestando 24 italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla, una nave diretta a Gaza con aiuti umanitari. L’azione ha portato alla cattura dei partecipanti e all’arresto di numerosi membri dell’equipaggio. La flottiglia era partita con l’obiettivo di consegnare aiuti alle popolazioni palestinesi, ma è stata fermata prima di raggiungere la destinazione.

Nuova tensione nel Mediterraneo dopo l’operazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza con aiuti umanitari. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, decine di imbarcazioni sono state intercettate in acque internazionali, a ovest dell’isola di Creta. Secondo quanto riferito da Tel Aviv, l’operazione ha portato al sequestro di circa 58 imbarcazioni con a bordo oltre 400 attivisti. Le autorità israeliane hanno dichiarato di aver informato i partecipanti di essere “in arresto”, sostenendo che l’intervento sia avvenuto a centinaia di chilometri dalle proprie coste. Il dato più rilevante riguarda la presenza italiana: sarebbero 24 gli italiani arrestati, come confermato dal team legale della missione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Flotilla, 24 italiani arrestati dalla Marina israeliana”: decine di imbarcazioni intercettate

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