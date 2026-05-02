Un'imbarcazione della Flotilla per Gaza si è affondata nel Mar Mediterraneo a causa di una tempesta improvvisa. A bordo si trovavano dodici persone, che sono state ritenute naufraghi. La giornata è iniziata con condizioni meteorologiche avverse, segnate da una tempesta che ha causato il naufragio. La tempesta è stata descritta come il primo giorno di una serie di condizioni di maltempo.

L’imbarcazione Trinidad della Flotilla per Gaza è affondata nel Mediterraneo a causa di una tempesta. A soccorrere 12 naufraghi, tra attivisti e membri dell’equipaggio, è stata una nave di Open Arms coi gommoni. Lo riferisce Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione Toscana, che fa parte della spedizione intercettata dalla marina israeliana. “La Trinidad è affondata. Ieri era il primo giorno di ‘tormenta’ (tempesta in spagnolo). Dopo alcune ore di mare grosso, con sballottamenti a destra e a manca, la barca ha cominciato a spezzarsi – racconta in un post – È volata via la battagliola a manca, con candelieri e draglie, lasciando dei buchi importanti nella coperta (nel senso che è partita la ringhiera a sinistra, con i pali sradicati che hanno lasciato fori sulla barca).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la barca con Bundu affonda per una tempesta: “Siamo 12 naufraghi. Ieri era il primo giorno di ‘tormenta’”

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