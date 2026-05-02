Durante la notte, diverse imbarcazioni sono state abbordate dalle forze di sicurezza in acque greche, portando all’arresto di 173 attivisti. Le navi superstiti hanno cercato di trovare rifugio in porti vicini, mentre gli attivisti sono stati separati dalle loro imbarcazioni e portati via. La situazione si è verificata nel contesto di un intervento per impedire l’ingresso di migranti nel Paese.

?? Cosa scoprirai Come si sono salvate le navi superstiti durante l'abbordaggio notturno? Chi sono i 173 attivisti separati dalle loro imbarcazioni? Quali saranno le conseguenze legali per i membri della flotta? Perché la manifestazione di Taranto è collegata a questa missione marittima??? In Breve L'attivista Daniele Gallina si trova a bordo della nave Vivi-Sabra a Ierapetra. L'operazione di fermo ha coinvolto 22 imbarcazioni tra mercoledì e giovedì. Il giornalista Alessandro Mant .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla in Grecia: 173 attivisti fermati, la flotta cerca rifugio

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