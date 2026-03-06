la flotilla senza flotta gli attivisti vanno a cuba in aereo

Il 17 marzo partirà una nuova Flotilla, composta da attivisti che hanno deciso di viaggiare verso Cuba in aereo, senza utilizzare una flotta navale. La loro missione, annunciata pubblicamente, mira a portare attenzione sulla situazione nell’isola, anche se non prevedono di usare mezzi marittimi per il trasferimento. La scelta di spostarsi in aereo ha suscitato diverse reazioni tra chi aspetta di conoscere i dettagli del viaggio.

Tra i partecipanti Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Greta Thunberg. La missione? Portare aiuti a Cuba "strangolata dall’amministrazione Trump" «Cercava la rivoluzione ma trovò l’agiatezza». Il grande Leo Longanesi aveva già capito tutto con decenni di anticipo e il suo aforisma calza a pennello alla nuova Flotilla che partirà il 17 marzo. Questa volta la destinazione non è Gaza ma Cuba e siamo di fronte al primo caso di una Flotilla senza flotta, ovvero di una missione che si svolgerà in aereo. D’altro canto attraversare l’Oceano Atlantico in nave sarebbe stato troppo scomodo, meglio così virare sull’aereo, più veloce, efficace e soprattutto comodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cuba senza turisti e senza petrolio. Una Flotilla con aiuti umanitari pronta a partire: «Non vi lasceremo soli»

La Flotilla diventa Convoy, si parte anche dall'Italia con gli aerei per l'Avana: "Rompere l'assedio a Cuba"

