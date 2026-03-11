Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu il racconto dell'amica | Un ragazzo giovane l'ha fatta salire in auto

Un'amica di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, ha raccontato a Chi l'ha visto? che la giovane è stata vista salire a bordo di un'auto da un ragazzo giovane e poi portata via. Elena è scomparsa da quasi dieci giorni tra Foggia e San Severo. La testimonianza si basa sulla descrizione fornita dall'amica, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.

