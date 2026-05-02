La Global Sumud Flotilla ha dichiarato che dovrebbe proseguire la navigazione, precisando che in questo momento si stanno riorganizzando dopo un episodio imprevisto che ha causato un colpo. La comandante del progetto ha affermato che non stanno compiendo azioni illegali e ha sottolineato la necessità di mantenere la rotta prevista. La nave si trova attualmente in fase di riassestamento, senza ulteriori dettagli sul motivo dell’incidente.

La Global Sumud Flotilla “dovrebbe continuare a navigare. In questo momento ci stiamo riassestando perché è stato un colpo che non ci aspettavamo. Non pensavamo che potessero (la marina israeliana, ndr) arrivare in Europa. Credo che l’Ue debba ragionare su quanto è accaduto”. Lo ha affermato in un punto stampa al presidio organizzato davanti alla Farnesina la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. Quanto alle barche “ne sono rimaste una trentina – ha aggiunto – ce ne sono una ventina in Turchia che erano pronte a unirsi a noi. Ora faremo delle riunioni e vedremo anche in base allo scenario geopolitico come muoverci. Non c’è nessun motivo per non proseguire, quello che stiamo facendo è assolutamente legale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Delia: "Dovrebbe continuare a navigare, non facciamo niente di illegale"

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