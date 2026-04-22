Una commissione etica indipendente ha esaminato le accuse di abusi sessuali rivolte a un ex calciatore, determinando che le accuse sono state completamente rigettate. La decisione è stata comunicata recentemente, dopo un'accurata indagine che ha coinvolto testimoni e prove raccolte nel corso delle verifiche. La vicenda riguarda un episodio che ha attirato l'attenzione pubblica e ha portato a commenti da parte di diversi soggetti coinvolti.

“Abusi sessuali di Thiago Avila? Queste accuse sono state portate al vaglio della commissione etica della Global Sumud Flotilla, che è esterna, quindi fatta da avvocati esterni alla flotilla stessa, che hanno raccolto tutte le testimonianze, in particolare quelle delle tre donne citate nell’ambito di questi abusi, che sono cadute abbastanza dalle nuvole e hanno negato l’accaduto. Lo stesso Thiago credo abbia pubblicato un video in cui denunciava molto rumore per nulla, non è accaduto nulla di tutto ciò “. Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, a margine della conferenza stampa alla Camera dei Deputati in vista della partenza della seconda spedizione per Gaza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Delia: "Abusi Avila? Commissione etica esterna l'ha scagionato totalmente"

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