Flotilla barca affonda per maltempo | attivisti recuperati da Open Arms

Una barca della Flotilla ha affondato a causa del maltempo e gli attivisti a bordo sono stati recuperati uno alla volta con un gommone e trasportati sulla nave principale dell’organizzazione. I soccorsi sono stati gestiti sul posto, con i volontari che hanno assicurato il trasferimento in sicurezza di tutti i presenti. La situazione si è risolta senza incidenti gravi, secondo quanto riferito dalle fonti coinvolte.

Momenti di paura in mare per Antonella Bundu, a bordo della “Trinidad”, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, affondata durante una violenta tempesta. La barca ha iniziato a cedere dopo ore di mare agitato, riportando gravi danni strutturali che hanno costretto l’equipaggio ad abbandonarla. Determinante l’intervento della Open Arms, che ha messo in salvo i presenti con un’operazione complessa tra onde alte e vento forte. I naufraghi, tra cui Bundu, sono stati recuperati uno a uno con un gommone e trasferiti sulla nave principale dell’organizzazione. In totale sono 12 le persone salvate, ora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla, barca affonda per maltempo: attivisti recuperati da Open Arms Notizie correlate Affonda barca Flotilla verso Gaza con Antonella Bundu: “Salvati da Open Arms. Siamo dodici naufraghi”Flotilla verso Gaza, è affondata la barca su cui si trovava a bordo Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025. Flotilla, Open Arms soccorre imbarcazioni di attivisti alla deriva“Dopo l’attacco da parte della Marina Israeliana alla Flotilla, nel cuore del Mediterraneo e sotto responsabilità europea, 22 imbarcazioni civili... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Flotilla, affonda la Trinidad: sulla nave anche Antonella Bundu. Il racconto: 'Salvati da Open Arms'. Flotilla, tempesta affonda la barca di Antonella BunduCRETA: L'imbarcazione si è spezzata e l'equipaggio è stato tratto in salvo da Open Arms: Siamo ufficialmente naufraghi e attendiamo un porto di sbarco ... toscanamedianews.it Flotilla, affonda la Trinidad: sulla nave anche Antonella Bundu. Il racconto: 'Salvati da Open Arms'Affonda la Trinidad, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, a bordo della quale si trovava anche la fiorentina Antonella Bundu. 055firenze.it