Global Sumud Flotilla Israele intercetta decine di navi in acque internazionali | Civili rapiti è pirateria news in diretta

Nella notte, la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta, in acque internazionali. Le forze militari hanno fermato le navi, che trasportavano civili. In seguito all'intervento, sono stati riferiti rapimenti di civili da parte delle autorità israeliane, che hanno qualificato l'azione come pirateria. La vicenda è seguita in diretta e sta suscitando reazioni internazionali.

Le notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta. Un video mostra un equipaggio di una imbarcazione a mani alzate.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: «Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria»Israele ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza in acque internazionali vicino alla Grecia. Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani""Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Israele abborda la Global Sumud Flotilla al largo di Creta: Pirateria internazionale; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; La Global Sumud Flotilla è stata bloccata vicino a Creta. Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: Civili rapiti, è pirateria, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it Flotilla: 'Civili rapiti in mezzo al Mediterraneo, è pirateria'. Media: 'Sequestrate 50 navi, 400 in arresto'La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. ansa.it MEDIO ORIENTE | La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani" x.com