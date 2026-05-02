Una nuova provocazione si aggiunge alle tensioni in mare: una flottiglia annuncia che ripartirà, affermando di aver preso tutte le precauzioni necessarie e di essere in contatto con le autorità. I membri del gruppo dichiarano che torneranno ancora più numerosi rispetto a quanto partito dalla Sicilia. La questione si inserisce in un quadro di continui scontri tra chi cerca di attraversare il mare e le forze di controllo.

"Abbiamo preso tutte le precauzioni che dovevamo prendere, siamo in contatto con le autorità. Ripartiremo e saremo ancora di più rispetto a quelli che siamo partiti dalla Sicilia". Luca è uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, che in collegamento telefonico dalla Grecia col presidio in corso davanti alla Farnesina assicura il ritorno della missione via mare verso Gaza. Una missione nata letteralmente sull'onda della provocazione e che nulla ha a che fare con la volontà diportare beni essenziali che sarebbero potuti arrivare, con più quantità e garanzia di successo, attraverso l'aiuto di Stati e attori terzi che avevano offerto il proprio sostegno.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, altro giro altra provocazione: "Ripartiremo"

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