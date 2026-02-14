La gara di biathlon femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge oggi, e la causa è la competizione per l’oro tra le atlete, con la Francia che punta a conquistare un’altra medaglia d’oro. Le atlete sono già schierate sui blocchi di partenza, pronte a dare il massimo. La tensione cresce mentre si attende il via, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 15 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 7.5 km, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.45 ad Anterselva. Gara secca e nervosa in cui dieci chilometri e due poligoni – uno a terra e uno in piedi – possono decidere tutto in una manciata di secondi. L’Italia va a caccia di riscatto e sogna la seconda medaglia della propria spedizione, affidandosi alle sue stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, affiancate da Michela Carrara e Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: altro giro, altro oro Francia? I pettorali di partenza

Oggi i tifosi di biathlon seguono con attenzione l’individuale femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Oggi, sabato 14 febbraio, il biathlon si ferma ad Anterselva per la gara sprint femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

L'ITALIA del Biathlon fa gioire PUPPO e AMBESI: guarda la loro reazione | #MilanoCortina2026

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel delude, Romanin stupisce, Fillon Maillet vince ancora; Giorno 8 | Biathlon: sprint 10 km maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: chi fermerà le invincibili francesi?; LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia punta su biathlon e short track: il programma.

LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: chi fermerà le invincibili francesi?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di biathlon dei Giochi Olimpici ... oasport.it

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario sprint femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio, proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.45 ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, sprint femminile biathlon: a che ora e dove vedere in tv Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer facebook

Un gesto d'amore per il Pirata Nella sprint di biathlon abbiamo assistito a un momento da brividi. Émilien Jacquelin, dopo una prova mostruosa, ha onorato il suo idolo d'infanzia Marco Pantani con un gesto iconico: si è tolto occhiali e bandana, proprio come il x.com