Chi non sopporta una provocazione dovrebbe dedicarsi ad altro

Alessandro Morata ha ricevuto due cartellini gialli durante la partita tra Como e Fiore, causando la perdita di opportunità per il Como di pareggiare. La decisione dell’arbitro ha scatenato reazioni veloci sui social, dove molti commentano senza risparmiare critiche. La sconfitta del Como, con un risultato di 1-2, si è complicata anche per questi episodi. La discussione si è accesa subito dopo la fine dell’incontro, con tifosi e esperti che si scambiano opinioni sulla gestione dei cartellini.

2026-02-14 19:29:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Nella sconfitta del Como contro il Fiore (1-2), Morata ha ricevuto due cartellini gialli che hanno complicato le possibilità di pareggio della sua squadra. Il primo, all’88’, per aver litigato eccessivamente con Mandragora; la seconda, un minuto dopo, per essersi lasciato prendere dalla provocazione con una piccola spinta di Ranieri, alla quale ha risposto con un’altra spinta più brusca senza palla al centro che ha chiuso la sua partita appena 20 minuti dopo l’ingresso in campo.🔗 Leggi su Justcalcio.com Magi (+Europa): "Ice in Italia? Una provocazione. Il governo dovrebbe dire qualcosa" Magi di +Europa critica le accuse sull’Ice in Italia. Adeyemi diventa un caso al Borussia Dortmund: «Dovrebbe dedicarsi al golf o al tennis». Cosa è successo COME RISPONDERE AD UNA PROVOCAZIONE O INSULTO IN UFFICIO #psicologia #crescitapersonale Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Salvini ora si blinda: Voglio una Lega unita. Ma frena su Zaia vice; Il capitalismo contro se stesso - Left; Currentzis, la sfida della rockstar del podio; 'Arsenale a colazione': quattro film cult in programma per la rassegna mattutina. Fabregas boccia Morata: Chi non sopporta le provocazioni si dedichi ad altro, mi aspetto di più da luiParole dure da parte del tecnico dei lariani ... msn.com Como, Fàbregas: Morata? Chi non sopporta le provocazioni faccia un altro sportLe parole di Cesc Fàbregas al termine della partita del Sinigaglia contro la Fiorentina nell'intervista post partita. gianlucadimarzio.com Cesc #Fabregas duro su Alvaro #Morata: “Chi non sopporta le provocazioni faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto di più”. #Como x.com C’è chi ha provato a cambiare lavoro ma non c’è riuscito. E chi sopporta pur di spedire i soldi alle famiglie. I pm: «Sigle sindacali Apparente bilateralità» facebook