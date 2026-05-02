Flaubert e il dramma di Emma | a Torino arriva Madame Bovary nella rivisitazione dell' Accademia dei Folli
Dal 7 al 17 maggio, il Teatro Studio Bunker di via Niccolò Paganini ospita un nuovo appuntamento della stagione "Bunker06". L’Accademia dei Folli, sotto la direzione artistica di Carlo Roncaglia, porta in scena "Madame Bovary", una riduzione teatrale curata da Emiliano Poddi del celebre romanzo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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