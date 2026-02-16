Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena l' Accademia dei Folli di Torino con ‘Hotel Supramonte’

L’Accademia dei Folli di Torino porta in scena ‘Hotel Supramonte’ al Teatro dei Limoni di Foggia, un evento che si svolge nel contesto della stagione 20252026 e che si terrà il 21 febbraio alle 21 e il 22 febbraio alle 19. La compagnia teatrale ha scelto questa data per presentare il suo nuovo spettacolo, diretto da Carlo Roncaglia, davanti a un pubblico locale. La rappresentazione si svolge in un teatro che si trova nel centro della città, attirando gli appassionati di teatro con una produzione che promette di sorprendere gli spettatori.

Per la stagione 20252026, al Teatro dei Limoni di Foggia sabato 21 alle 21 e domenica 22 febbraio alle 19 va in scena l'Accademia dei Folli di Torino con lo spettacolo dal titolo ‘Hotel Supramonte’ per la regia Carlo Roncaglia. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3249948645 o scrivere a [email protected]. Lo spettacolo Questa è la storia di una notte d’agosto. Fa freddo e si sente l’odore di terra, di muffa e acqua che cade. Di una notte che ti prendono e ti mettono un cappuccio in testa e ti portano via, notte di grotte e di streghe, di janas. È la storia di una ragazza così bionda e sottile, così bella che hai paura di vederla volare su una stella.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

