Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena l' Accademia dei Folli di Torino con ‘Hotel Supramonte’
L’Accademia dei Folli di Torino porta in scena ‘Hotel Supramonte’ al Teatro dei Limoni di Foggia, un evento che si svolge nel contesto della stagione 20252026 e che si terrà il 21 febbraio alle 21 e il 22 febbraio alle 19. La compagnia teatrale ha scelto questa data per presentare il suo nuovo spettacolo, diretto da Carlo Roncaglia, davanti a un pubblico locale. La rappresentazione si svolge in un teatro che si trova nel centro della città, attirando gli appassionati di teatro con una produzione che promette di sorprendere gli spettatori.
Per la stagione 20252026, al Teatro dei Limoni di Foggia sabato 21 alle 21 e domenica 22 febbraio alle 19 va in scena l'Accademia dei Folli di Torino con lo spettacolo dal titolo ‘Hotel Supramonte’ per la regia Carlo Roncaglia. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3249948645 o scrivere a [email protected]. Lo spettacolo Questa è la storia di una notte d’agosto. Fa freddo e si sente l’odore di terra, di muffa e acqua che cade. Di una notte che ti prendono e ti mettono un cappuccio in testa e ti portano via, notte di grotte e di streghe, di janas. È la storia di una ragazza così bionda e sottile, così bella che hai paura di vederla volare su una stella.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione off 2025/2026: in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’
Nel 20252026 il Teatro dei Limoni di Foggia presenta la stagione off, aprendo le porte a nuove esperienze teatrali.
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena Daniele Timpano con Dux in scatola'
Il Teatro dei Limoni di Foggia si prepara alla stagione 20252026 con un appuntamento speciale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Foggia, Teatro Giordano: torna la rassegna ‘Riprendiamoci la scena’; PUGLIA CULTURE, in circuito. La programmazione delle stagioni nei Comuni del circuito nella settimana 16–22 febbraio; Corso fotografico di Cianotipia; Quando il carnevale a Genova era più famoso di quello di Venezia. Gli eventi 2026.
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena l'Accademia dei Folli di Torino con ‘Hotel Supramonte’Per lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... foggiatoday.it
Corso di teatroA Settembre parte il nuovo corso di teatro della Compagnia dei Limoni, dove potrai: lavorare su corpo, voce ed espressione, imparare da attori e pedagogisti teatrali, preparare uno spettacolo finale ... ecodibergamo.it
“Grazie a te ho una barca da scrivere/ ho un treno da perdere/ E un invito all'Hotel Supramonte /dove ho visto la neve Sul tuo corpo così dolce di fame, /così dolce di sete —Fabrizio de André #SanValentinoDay a #SalaLettura x.com
Buon San Valentino E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo E una lettera vera di notte, falsa di giorno E poi scuse, accuse e scuse senza ritorno E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta Col tuo ordine discre - facebook.com facebook