Busto Arsizio | Emma Bovary e Anna Karenina svelano l’Ottocento

Mercoledì 22 aprile alle 15.30, nella Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, si terrà un evento dedicato alla letteratura dell’Ottocento. Due figure femminili, Emma Bovary e Anna Karenina, saranno al centro di un incontro che analizza i loro personaggi e le trasformazioni sociali dell’epoca. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire temi legati ai cambiamenti culturali e alle rappresentazioni femminili nel XIX secolo.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 15.30, la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio diventerà il palcoscenico di un confronto profondo tra letteratura e mutamenti sociali. L’Università Cittadina per la Cultura Popolare ha infatti programmato un incontro con la scrittrice Marta Morazzoni, che intende guidare i partecipanti attraverso un viaggio dedicato alle figure femminili che hanno segnato la narrativa e il teatro dell’Ottocento. Il percorso tematico, dal titolo Tra donne sole, analizzerà l’evoluzione della condizione della donna in un secolo caratterizzato da rigide gerarchie e ruoli predefiniti. Al centro della riflessione proposta dalla relatrice ci saranno tre icone letterarie nate tra il 1856 e il 1879: Emma Bovary, Anna Karenina e Nora, protagonista della celebre opera teatrale Casa di bambola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: Emma Bovary e Anna Karenina svelano l’Ottocento Notizie correlate Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... Aggiornamenti e dibattiti Il cimitero di Busto Arsizio nel nuovo video di Fabri Fibra con Emma e Baby GangBusto Arsizio (Varese) – Una sorpresa: nessuno poteva pensare che la parte nuova del cimitero principale di Busto Arsizio potesse diventare location di un video musicale. Invece proprio le arcate in ... ilgiorno.it Il video di Fabri Fibra ed Emma al cimitero di Busto infiamma gli animi: Immagini irrispettoseBusto Arsizio (Varese) – Dopo il video, pubblicato ieri sera, con Emma Marrone che canta nel nuovo singolo di Fabri Fibra, In Italia 2024, girato al cimitero di Busto Arsizio davanti alle arcate in ... ilgiorno.it