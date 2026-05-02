Flash mob all’INPS | De Marchi punta sul lavoro per Mantova

Si è tenuto un flash mob presso l’INPS, organizzato da De Marchi, con l’obiettivo di portare attenzione alle questioni occupazionali nella zona di Mantova. Durante l’evento, sono stati presentati dettagli sul piano che De Marchi intende sviluppare per sostenere il lavoro nel territorio. Le decisioni prese dal Comune potrebbero influenzare direttamente le opportunità lavorative e le misure di sostegno ai cittadini.

? Cosa scoprirai Cosa prevede concretamente il piano di De Marchi per Mantova?. Come influiranno le decisioni comunali sulla vita dei lavoratori locali?. Chi sono i soggetti che devono partecipare alle scelte cittadine?. Perché il flash mob davanti all'INPS punta al tessuto produttivo?.? In Breve Iniziativa organizzata il 1° maggio presso la sede INPS di Mantova.. Proposta politica divisa tra valorizzazione produttiva e partecipazione attiva dei cittadini.. Obiettivo di integrare le energie locali nelle strategie decisionali comunali.. Il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, Luca De Marchi e la sua lista civica hanno organizzato un flash mob intitolato Mantova lavora, Mantova decide davanti alla sede dell’INPS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flash mob all’INPS: De Marchi punta sul lavoro per Mantova Notizie correlate A Rialto il flash-mob per la sicurezza sul lavoro: «Infortuni in aumento anche a Venezia»Questa mattina, in campo San Bartolomio, ai piedi di Rialto, la Cgil ha organizzato un presidio in occasione della Giornata mondiale per la salute e... Mantova, parte la sfida di De Marchi: firme e salute in agendaLa lista civica De Marchi per Mantova avvia le operazioni elettorali per le consultazioni del 24 e 25 maggio, organizzando eventi di raccolta firme...