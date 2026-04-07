Mantova parte la sfida di De Marchi | firme e salute in agenda

A Mantova, la lista civica guidata da De Marchi ha iniziato le attività in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio, con eventi di raccolta firme nel centro cittadino e nella zona di Ponti sul Mincio. La campagna elettorale si concentra sulla presenza sul territorio e sulla sensibilizzazione dei cittadini, con incontri e iniziative pubbliche dedicate alla salute e alle questioni civiche. Le operazioni di firma proseguiranno nelle prossime settimane.

La lista civica De Marchi per Mantova avvia le operazioni elettorali per le consultazioni del 24 e 25 maggio, organizzando eventi di raccolta firme tra il centro cittadino e la zona di Ponti sul Mincio. Il calendario della campagna parte ufficialmente giovedì 9 aprile. Tra le ore 9 e le 12.30, l’appuntamento è fissato presso il Loggiato di via Pescheria, dove i sostenitori potranno sottoscrivere i moduli per presentare formalmente la candidatura. L’iniziativa si sviluppa attorno a un messaggio che pone al centro i cittadini mantovani. Questo approccio segna l’inizio di un percorso che mira a concretizzare l’adesione popolare in vista del voto amministrativo di fine maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, parte la sfida di De Marchi: firme e salute in agenda Recetto ricorda Stefania De Marchi: “Pink Run for Stefy” e quinto Festival della SaluteUna camminata non competitiva e un pomeriggio dedicato alla prevenzione: il Cisa Ovest Ticino promuove una giornata di memoria, solidarietà e visite... Mantova: salute e premi per i pensionati artigianiLa Cna di Mantova ha programmato per venerdì 20 marzo una giornata dedicata ai pensionati artigiani, un evento che unisce formazione sanitaria e... Temi più discussi: Pallavolo, il Belluno Volley sfida Mantova nei quarti di playoff; Basket serie C f – MantovAgricoltura sfida l’Ororosa; Serie B, il Mantova vince la sfida salvezza. Virtus Entella superata al Martelli grazie alla magia di Marras; Mantova-Entella: la disfida di Pasquetta vale una fetta di salvezza. Serie B, per l'Entella sfida salvezza a Mantova: le probabili formazioniSfida chiave per la lotta salvezza per l'Entella di Andrea Chiappella. I bianco blu sfidano il Mantova (Calcio d'inizio alle 15). Entella e Mantova sono appaiate a quota 34 punti in piena lotta ... primocanale.it Serie A: 10 partite Serie B: 5 partiteSerie B 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Empoli-Mantova: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Mantova, Casa Bertani, realizzato da Giovan Battista Bertani, 1554. Dettaglio delle due colonne sulla facciata: quella di sinistra è realizzata in sezione, con una lettura delle porzioni architettoniche che compongono le varie parti dell'ordine! Dottrina dell'Archite - facebook.com facebook #6aprile 1631: ponendo fine alla guerra di successione di Mantova e del Monferrato, in palazzo Salmatoris a #Cherasco si firma un trattato di pace grazie al quale, “senza né perdere né acquistare”, #Venezia si riconcilierà con la Spagna x.com