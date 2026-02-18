Giuseppe Romano è diventato il nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto dopo essere stato eletto ieri nell’Assemblea. La sua nomina deriva dalla decisione di sostituire Lucia La Penna, che guidava questa categoria dal 2017. Romano si occuperà di rappresentare i lavoratori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria alimentare, settori che coinvolgono anche molti migranti. La scelta arriva in un momento di cambiamenti nel settore, con attenzione crescente ai diritti dei lavoratori stranieri. La sua nomina entrerà in vigore immediatamente.

Tarantini Time Quotidiano É Giuseppe Romano il nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto. Eletto ieri nell’Assemblea generale prende il posto di Lucia La Penna che nel 2017 aveva assunto la guida di una categoria che organizza le lavoratrici e i lavoratori dell’ agricoltura, della pesca, della mitilicoltura, dell’industria alimentare e che al proprio interno affronta il tema dei diritti dei migranti considerando questi settori che annoverano al proprio interno un vero e proprio bacino di lavoratrici e lavoratori stranieri. “É un gran lavoro che a Lucia va riconosciuto in anni difficili, di trasformazioni e di transizioni che non si aprono e non si concludono mai. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giuseppe Romano, eletto nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto

Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil SiciliaQuesta mattina a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, si è riunito il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia.

Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Feneal Uil SiciliaPasquale De Vardo ha ottenuto l’elezione a segretario generale della Feneal Uil Sicilia durante l’ultimo consiglio regionale, riunito a Palermo, dopo che tutti i presenti hanno espresso il loro voto favorevole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.