A Fiuggi si terrà una camminata solidale in Piazza Spada, organizzata per sensibilizzare sulla lotta al tumore al seno. Le persone interessate potranno iscriversi per ricevere la maglietta ufficiale dell’evento. Le pre-iscrizioni per partecipare all’iniziativa apriranno a breve, offrendo l’opportunità di confermare la propria presenza e contribuire alla causa. L’evento si svolgerà in una giornata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione.

? Cosa scoprirai Come ci si può iscrivere per ricevere la maglia ufficiale?. Quando apriranno le pre-iscrizioni per partecipare alla camminata?. Chi gestirà concretamente la raccolta dei fondi per la ricerca?. Dove si svolgerà esattamente il percorso di sensibilizzazione?.? In Breve Contributo di 10 euro per maglia ufficiale e materiale informativo Komen Italia.. Pre-iscrizioni aperte dal 4 maggio 2026 tramite Ufficio Sport e Cultura.. Contatti telefonici per dettagli al numero 07755461369 dell'amministrazione comunale.. Partecipazione dell'assessore Laura Latini e del sindaco Alioska Baccarini.. Il prossimo 7 giugno 2026 la città di Fiuggi Fonte si preparerà a una mobilitazione collettiva in Piazza Spada per sostenere la lotta contro i tumori al seno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiuggi, camminata solidale in Piazza Spada contro il tumore al seno

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