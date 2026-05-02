Firenze | si finge cliente e ruba fondo cassa in un negozio a Novoli

Una donna italiana ha fatto ingresso in un negozio di articoli per il bagno a Firenze, a Novoli. Dopo aver attirato l’attenzione della commessa, si è allontanata con il denaro contenuto nel fondo cassa. L’episodio è avvenuto durante l’orario di apertura e non ci sono stati altri coinvolgimenti o feriti. La donna si è dileguata subito dopo il furto, lasciando il negozio senza ulteriori dettagli sulla sua identità.

FIRENZE – Furto in un negozio di articoli per il bagno a Firenze. Una donna italiana si è spacciata per una cliente e dopo aver distratto la commessa è fuggita con il fondo cassa. E’ accaduto il 30aprile 2026 in via di Novoli. La donna, intorno alle 18.30, è entrata nello show room con il pretesto di acquistare un articolo di arredo. Quando la commessa si è spostata nel magazzino per recuperare l’oggetto richiesto, la donna, rimasta sola, avrebbe rubato il denaro contenuto nella cassa per poi allontanarsi con un bottino di 320 euro. Ladipendente ha scoperto il furto e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è intervenuta la polizia. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di video sorveglianza privato e pubblico Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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