Si finge un cliente ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata | arrestato in via Ruggero Settimo

Un uomo si è finguto cliente, ha rubato capi di abbigliamento da Ovs e ha spintonato una guardia giurata, finendo sotto arresto in via Ruggero Settimo. Dopo aver passato alcuni minuti tra gli scaffali, ha preso vari vestiti e accessori, cercando di allontanarsi senza pagare. La guardia ha tentato di bloccarlo, ma l’uomo ha reagito spintonandola. La polizia è intervenuta rapidamente e lo ha fermato. La merce rubata è stata recuperata sul posto.

Si sarebbe fatto un giro da Ovs per far credere che fosse un cliente come tutti gli altri, ma poi avrebbe arraffato vestiti e accessori tentando, senza successo, di fuggire con il bottino. È successo ieri in via Ruggero Settimo, a pochi passi da via Cavour, nel cuore del centro storico, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato del reato di rapina impropria. I fatti si sono verificati di pomeriggio. L'indagato, dopo aver preso capi d'abbigliamento e altri prodotti del valore complessivo di circa 500 euro, si sarebbe diretto verso l'uscita. Una guardia giurata però, che aveva notato alcuni movimenti sospetti, si sarebbe piazzato all'ingresso per un controllo.