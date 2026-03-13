Si finge farmacista e ruba oltre 700 euro dalla cassa | arrestata cinquantatreenne

Una donna di 53 anni è stata arrestata dai carabinieri di via Hermet con l’accusa di aver sottratto più di 700 euro dalla cassa di un negozio. La donna si era presentata come farmacista, ma in realtà non aveva alcun titolo di lavoro nel settore. L’arresto è stato confermato dopo una serie di controlli e verifiche sui movimenti di cassa.

I fatti sono avvenuti in zona Ponterosso nella giornata del 10 marzo. Il titolare della farmacia ha allertato il comandante della stazione di via Hermet con i militari dell'Arma che hanno tratto in arresto la donna Una cittadina italiana di 53 anni è stata arrestata dai carabinieri di via Hermet in quanto ritenuta responsabile di aver rubato oltre 700 euro dal fondo cassa. In realtà, i fatti sono più complessi del “semplice” furto perché la donna si era presentata presso la farmacia della zona di Ponterosso fingendosi una professionista farmaceutica in prova. La stessa, infatti, aveva anche presentato generalità false. Sfruttando la... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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