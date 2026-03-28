Milano incendio in appartamento | evacuato intero edificio

A Milano, sei squadre di vigili del fuoco stanno intervenendo da circa trenta minuti per un incendio in un edificio di cinque piani situato in via Luigi Menabrea. L'intervento ha portato all'evacuazione dell'intera palazzina. Al momento non sono stati segnalati feriti o altre situazioni di pericolo. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota.

Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate da circa mezz’ora per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano interessando in pochissimi minuti anche parte del quinto. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicate. I trenta vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso hanno già circoscritto le fiamme e da poco sono iniziate le attività di bonifica delle aree interessate dai fumi prodotti dalla combustione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, incendio in appartamento: evacuato intero edificio Articoli correlati Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificioEvacuato uno stabile in via Plana, in zona Certosa a Milano, dopo che è scoppiato un incendio in un negozio di bici elettriche situato al pian... Incendio in un appartamento. Evacuato intero stabile a CupraA seguito dell’incendio di un appartamento al primo piano, in via Adriatica Nord di Cupra Marittima, è stato fatto evacuare l’intero stabile con una... Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Approfondimenti e contenuti su Milano incendio in appartamento... Temi più discussi: Sigaretta spenta male innesca un incendio, devastata una casa: intossicato un uomo, morto un cane; Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzo; Incendio in un appartamento di Milano: 6 persone intossicate; Milano, incendio Torre dei Moro: nove condanne per i pannelli-torcia, tre anni ai produttori spagnoli. Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzoÈ successo in via Achille Grandi a Bresso nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 ... milanotoday.it Incendio a Milano, esplode la batteria di un monopattino: fiamme in un palazzo e sei intossicatiÈ successo in via Ciriè all'alba di martedì 24 marzo, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il 118 e la polizia ... milanotoday.it Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario le due società - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com