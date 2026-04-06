Firenze si prepara ad accogliere Frah Quintale, che il 6 aprile 2026 ha annunciato le prime date del suo Summer Tour ‘26. L’artista sarà impegnato nei principali festival italiani durante l’estate, portando sul palco il suo repertorio. L’evento si terrà al Mandela Forum, una delle principali sedi per concerti nella città. La data si inserisce nel calendario delle manifestazioni musicali previste per la stagione estiva.

Firenze, 6 aprile 2026 - Frah Quintale ha annunciato le prime date del Summer Tour ‘26 che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival italiani. Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti‘26, la tournée in programma ad aprile che l' 11 aprile fa tappa al Mandela Forum di Firenze. Cinque nuove date - prodotte da Live Nation - vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, arriva Frah Quintale in concerto al Mandela Forum

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