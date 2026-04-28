L’Italia ha annunciato i convocati per le prossime competizioni di scherma. La squadra di fioretto si preparerà a disputare un torneo a Istanbul, mentre quella di sciabola sarà impegnata a Incheon. La stagione 2026 si sta intensificando con diverse gare in calendario, segnando un periodo di attività molto fitto per gli atleti italiani. I nomi scelti rappresentano le selezioni nazionali per le due specialità in vista degli appuntamenti imminenti.

Prosegue senza sosta l’intensissima stagione 2026 della scherma. Alle soglie del mese di maggio, l’attenzione degli atleti è rivolta verso i prossimi appuntamenti: la Coppa del Mondo per i fiorettist i, che si terrà a Istanbul dal 30 aprile al 3 maggio, e il Grand Prix per gli sciabolatori, a Incheon dal 1° al 3 maggio. L’evento sul suolo turco vedrà al via ben 24 azzurri: 12 uomini e 12 donne. Fra loro spiccano i nomi di Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Bianchi, oltre a quelli di Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati italiani per il contest di fioretto a Istanbu.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia: fioretto a Istanbul, sciabola a Incheon

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