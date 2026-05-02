Si fa strada l’ipotesi di un trasferimento di Francesco Acerbi in una squadra di Serie A, con un contratto di un anno sul tavolo. La trattativa riguarda un possibile addio all’Inter, con l’obiettivo di trovare una nuova destinazione per la prossima stagione. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali, ma l’attenzione rimane rivolta alle trattative tra il difensore e le società interessate.

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dall’Inter in vista della prossima stagione. La Fiorentina corteggia Francesco Acerbi per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Il contratto del difensore nerazzurro con il club meneghino si concluderà alla fine della stagione in corso con il difensore centrale che non sembra rientrare nei piani della società per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi mettendo sul piatto un contratto annuale al difensore classe 1988. Corteggiato anche da diverse squadre all’estero, tra cui anche l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi che lo ha avuto a disposizione sia alla Lazio che all’Inter, Francesco Acerbi prenderà a breve una decisione sul suo futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fiorentina, spunta l’ipotesi Acerbi: contratto annuale sul piatto | CM

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