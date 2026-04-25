Futuro De Rossi spunta un’ipotesi a sorpresa per la prossima stagione | CM

Daniele De Rossi sta lavorando con il Genoa, aiutando la squadra a ottenere una salvezza tranquilla. È stato chiamato a metà stagione, in un momento difficile, mentre i rossoblu combattevano per evitare la retrocessione. La sua esperienza in campo sembra aver avuto un impatto positivo sui risultati raggiunti finora. Per la prossima stagione, si ipotizza una possibile permanenza o altre decisioni legate al suo ruolo nel club.

Daniele De Rossi sta facendo un ottimo lavoro al Genoa portando la squadra a una salvezza tranquilla dopo aver preso l’incarico in un momento molto delicato con i rossoblu in piena lotta per non retrocedere. Futuro De Rossi, novità in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico vedrà rinnovarsi il contratto automaticamente al raggiungimento della permanenza in Serie A per altre due stagioni con il Genoa che ha tutta l’intenzione di tenersi stretto il proprio allenatore. La buona stagione vissuta alla guida del Grifone, però, ha attirato l’attenzione di diverse squadre con Bologna e Fiorentina che stanno sondando la possibilità di averlo sulla propria panchina per il prossimo campionato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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