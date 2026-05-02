Finto maresciallo Mario Rossi arrestato a Torino per furto aggravato truffava con falsi distintivi

A Torino è stato arrestato un uomo che si spacciava per un maresciallo dei Carabinieri, utilizzando falsi distintivi per truffare anziani. L'uomo è anche accusato di aver commesso un furto aggravato in una abitazione. Le forze dell'ordine hanno fermato il soggetto e sequestrato gli oggetti repertati durante l'arresto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla presenza di persone che si travestono da ufficiali per commettere reati.

Eseguito un arresto a Torino, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per furto aggravato in abitazione e possesso di segni distintivi contraffatti. L’uomo, proveniente dal Sud Italia, è stato individuato e bloccato dopo aver sottratto denaro e gioielli a una coppia di anziani, utilizzando la tecnica della finta cauzione. L’arresto del “trasfertista” Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati predatori ai danni delle fasce deboli. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno seguito il sospettato fin dal suo arrivo in città, monitorando ogni suo movimento fino al momento del furto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Finto maresciallo "Mario Rossi" arrestato a Torino per furto aggravato, truffava con falsi distintivi Notizie correlate Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del "falso maresciallo": arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo StradaIl 39enne era già noto ai poliziotti della Squadra Mobile di Torino che, fin dal suo arrivo in città, non lo hanno mai perso di vista. Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,...