Finto maresciallo truffa un anziano | arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slip

Un uomo di 33 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio a Benevento. Si fingeva un maresciallo e ha truffato un anziano, portandosi via circa 4 mila euro e un po’ di oro nascosto negli slip. La polizia ha fermato il sospettato, che ora rischia di dover rispondere di grave truffa aggravata.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane, ritenuto gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un anziano, con modus operandi ormai tristemente noto, ma ancora in grado di trarre in inganno le vittime. In particolare, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, tre auto della polizia con colori civili stavano perlustrando le strade di un comune limitrofo alla città di Benevento, ove erano stati segnalati diversi tentativi di truffa in danno di persone anziane.

