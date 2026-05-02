Finale Scudetto Semeniuk mette in guardia la Sir per gara due | Sarà tutta un' altra partita

Da perugiatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale scudetto, alla settima partita, il giocatore ha dichiarato che la prossima gara sarà completamente diversa rispetto alla precedente. La serie, alla sua ottava occasione, è iniziata con una vittoria, ma si sa già che le sfide future richiederanno ancora maggiori energie e concentrazione. La squadra avversaria si prepara a rispondere alla sfida, mentre i tifosi attendono di vedere come evolverà la serie.

La finale scudetto, l'ottava della storia della Sir Susa Scai Perugia, è iniziata nel migliore dei modi ma la consapevolezza è che il difficile debba ancora arrivare.La vera salita inizierà domani, quando la serie si sposterà a Civitanova, in quell'Eurosuole Forum in cui è davvero difficile per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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