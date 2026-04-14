Il VakifBank Istanbul si è portato avanti nella serie finale della Sultanlar Ligi, aggiudicandosi gara-3. La squadra ha ottenuto la vittoria e ora si trova a un passo dalla conquista dello scudetto. Le avversarie sono chiamate a rispondere in gara-4 per prolungare la sfida e continuare la serie. La prossima partita si svolgerà in casa del VakifBank, che ha ottenuto il vantaggio con questa vittoria.

Il VakifBank Istanbul si è riportato in vantaggio nella finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile: le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul in gara-3 per 3-1 (19-25; 25-19; 25-18; 25-23) e si sono così issate sul 2-1 nella serie che assegna il titolo. Le campionesse in carica sono dunque a un solo successo dal confermarsi sul trono anatolico, me la gialloblù proveranno a reagire e a trascinare il confronto alla decisiva bella di spareggio. Le ospiti hanno dettato legge nel primo set, ma poi hanno subito il forcing delle padrone di casa tra secondo e terzo parziale, a cui ha fatto seguito una quarta frazione molto lottata e decisa in volata con il minimo scarto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il VakifBank di Guidetti mette la freccia in finale scudetto, Alessia Orro e compagne chiamate a reagire in gara-4

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Alessia Orro ruggisce con Vargas e Fedorovtseva! Il Fenerbahce schianta il Vakif di Guidetti e pareggia la finale scudettoIl Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-1 (19-25; 25-18; 25-18; 25-20) nella gara-2 della finale di Sultanlar Ligi, il...

Alessia Orro, finale scudetto in salita in Turchia: il VakifBank di Guidetti detta legge in gara-1 - x.com

VITTORIA!!!! Grande partita e serie in parità 1-1!!!!!!!!! Vakifbank vs Fenerbahce Medicana 1-3 (25-19, 18-25, 18-25, 20-25) #ForzaAlessia #AO8 #fenerbahce #playoff #SportsMoments - facebook.com facebook