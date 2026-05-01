Finale Scudetto partenza a tutto gas della Sir Giannelli | Cancelliamo gara uno e pensiamo alla prossima

La Sir Susa Scai Perugia ha iniziato con grande energia la finale dello scudetto, battendo la Lube Civitanova. Dopo aver vinto gara uno, il capitano della squadra ha dichiarato di voler dimenticare quella partita e concentrarsi subito sulla prossima. La squadra ha mostrato un ritmo elevato fin dall'inizio, mentre gli avversari non sono riusciti a reagire alla potenza messa in campo.

Partire bene era un obbligo morale e la Sir Susa Scai Perugia ci è riuscita. Nulla ha potuto la Lube Civitanova, che si è dovuta arrendere alla forza d'urto bianconera.Trascinatore non poteva che essere Simone Giannelli, che ha risposto da par suo ad alcune voci che non lo volevano in buone.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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