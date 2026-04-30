biglietti lazio inter ecco prezzi dettagli e info sulla finale di coppa italia

Sono stati resi noti i dettagli sui biglietti per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Sono disponibili informazioni sui prezzi e sulle modalità di acquisto. La partita rappresenta un evento importante per entrambe le squadre e si terrà a breve. Le autorità hanno comunicato le indicazioni ufficiali per i tifosi che desiderano assistere all’incontro.

Inter News 24 Biglietti Lazio Inter, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di Coppa Italia: prezzi, dettagli e tutte le info. L’attesa sta per finire e il popolo nerazzurro si prepara a una delle notti più importanti della stagione. Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la finalissima tra Inter e Lazio. Per la formazione guidata da Cristian Chivu l’obiettivo è prestigioso: conquistare la decima Coppa Italia della storia del club, tornando a vincere il trofeo dopo i successi consecutivi ottenuti nel 2022 e nel 2023. Si preannuncia una sfida straordinaria in cui il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per spingere i giocatori verso il trionfo.🔗 Leggi su Internews24.com

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Per Lazio-Inter del 13 maggio torna il progetto «Road to Zero»: trasporti pubblici gratuiti per i tifosi, biglietti solo digitali e raccolta dati sugli spostamenti. Previsti anche sconti sui treni e il recupero delle eccedenze alimentari. - facebook.com facebook

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