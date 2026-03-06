Tentato furto in una scuola di Piedimonte San Germano | arrestati due uomini

Nella notte, due uomini sono stati arrestati a Piedimonte San Germano mentre cercavano di entrare nella scuola dell'infanzia del paese con l’intenzione di rubare computer e attrezzature. I due sono stati fermati prima di riuscire a portare a termine il tentativo di furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto e portato all’arresto degli uomini.

Intervento dei carabinieri della Radiomobile di Cassino dopo la segnalazione di alcuni residenti. I malviventi volevano portare via computer e attrezzature didattiche. L’allarme è scattato grazie ad alcuni residenti della zona che hanno notato movimenti sospetti e sentito rumori provenire dall’edificio scolastico. La segnalazione ha permesso ai carabinieri della Radiomobile di Cassino di intervenire tempestivamente sul posto. Scena che è stata anche immortalata in un video. Alla vista dei militari, i due ladri hanno tentato la fuga, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati. Dopo gli accertamenti di rito, entrambi sono stati arrestati.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

