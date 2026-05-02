Fiamme all' interno dell' ex-Aqualena di via Ximenes | i vigili del fuoco spengono il rogo

Venerdì 1° maggio, un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex-Aqualena di via Ximenes a Parma. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o riportato ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di emergenza per gestire la situazione.

Un incendio si è sviluppato, nel corso della serata di venerdì 1° maggio all'interno della struttura dell'Ex Aqualena Fitness in via Ximenes a Parma. Le squadre dei vigili del fuoco sono partite dalla caserma di via Chiavari poco dopo le ore 21.30. Gli operatori del 115 hanno spento il rogo, le.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione: i vigili del fuoco spengono il rogoVerso l'ora di pranzo di venerdì 17 aprile, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco mentre si trovava nella zona del... Leggi anche: Prende fuoco una legniaia a Vicofertile, i vigili del fuoco spengono le fiamme