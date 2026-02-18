Auto in fiamme nella notte ad Eboli | accertamenti in corso

Un’auto ha preso fuoco nella notte nel centro di Eboli, provocando momenti di panico tra i residenti. L’incendio si è verificato alle prime ore, probabilmente a causa di un corto circuito o di un problema elettrico. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in fretta. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’auto sono ingenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia scatenato l’incendio. La zona rimane sotto osservazione.

Incendio nella notte ad Eboli: in pieno centro, infatti, per cause da accertare un'auto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, i Vigili del Fuoco per domare il rogo, nonchè le forze dell'ordine per risalire alle cause dell'accaduto. Accertamenti in corso.