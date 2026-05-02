Il Festival Terzani si tiene a Udine e propone un dibattito sulla crisi a Gaza e le sue conseguenze sulla salute mentale in Occidente. Durante l’evento, si discuterà del rapporto tra il conflitto e il benessere psicologico, coinvolgendo ospiti provenienti da diversi paesi. Si parlerà inoltre del diritto alla sopravvivenza e delle sfide legate alla tutela dei diritti umani. L’appuntamento si svolge in un contesto di confronto internazionale e approfondimento.

? Cosa scoprirai Come influisce la crisi a Gaza sulla salute mentale in Occidente?. Chi sono gli ospiti internazionali che dialogheranno sul diritto alla sopravvivenza?. Perché il tema del respiro è centrale per comprendere il conflitto?. Quali connessioni collegano le ferite di Gaza alla nostra responsabilità civile?.? In Breve Oltre 80 appuntamenti e 200 ospiti coinvolti tra il 7 e il 10 maggio.. Incontro teatrale il 4 maggio con Paola Caridi e il rettore Tomanari.. Sabato 9 maggio consegna del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani ad Alaa Faraj.. Pankaj Mishra e Loris De Filippi dialogano giovedì 7 maggio sul tema Gaza.. Udine ospiterà dal 7 al 10 maggio la ventiduesima edizione del Festival vicinolontano-Premio Terzani, mettendo al centro del dibattito il tema del Respiro e l’emergenza nella Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival Terzani a Udine: il dibattito su Gaza e il valore del pensiero

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#aspettandovicinolontano Anche quest' anno ci aspetta il Festival Vicino/lontano con la premiazione del libro vincitore del premio Terzani . Non poteva che essere così e sono ancora i fatti del presente a imporre una continuità. Sulla parola chiave “respiro”, vic - facebook.com facebook