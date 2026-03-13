Cultura e pensiero critico | Giovanni Firera racconta il valore del Premio Vitaliano Brancati

Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Culturale “Vitaliano Brancati”, ha partecipato a una serata alla Cappella dei Banchieri e dei Mercanti di Torino. Durante l’evento, ha parlato del valore del Premio Vitaliano Brancati e della sua importanza nel promuovere cultura e pensiero critico. L’intervista si concentra sulle sue impressioni e sul significato dell’iniziativa, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

Intervista a Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Culturale “Vitaliano Brancati”, dopo la serata alla Cappella dei Banchieri e dei Mercanti di Torino. TORINO — La cultura come spazio di confronto civile e come strumento per restituire profondità al dibattito pubblico. È questo il filo conduttore della serata dedicata al Premio Vitaliano Brancati che si è svolta nella storica Cappella dei Banchieri e dei Mercanti. Un appuntamento che ha riunito esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni. Ne parliamo con Giovanni Firera, presidente dell’ Associazione Culturale “Vitaliano Brancati ”. Presidente Firera, la recente serata alla Cappella dei Banchieri e dei Mercanti dedicata al Premio Vitaliano Brancati ha suscitato grande attenzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cultura e pensiero critico: Giovanni Firera racconta il valore del Premio Vitaliano Brancati Articoli correlati Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati 2026: a Torino l’XI edizione dedicata all’eccellenza dell’informazioneLunedì 9 marzo 2026 Torino ospiterà l’XI edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati, uno dei riconoscimenti più prestigiosi... Siracusa celebra Vitaliano Brancati: un incontro tra letteratura e memoria civileSiracusa si conferma un territorio di straordinaria vitalità culturale e punto di riferimento per la grande letteratura italiana del Novecento. Una raccolta di contenuti su Giovanni Firera Argomenti discussi: Premio Internazionale di Giornalismo Vitaliano Brancati 2026: a Torino l’XI edizione dedicata all’eccellenza dell’informazione. Messina, nasce al Cirs la Biblioteca Mario Falcone: lettura e pensiero critico per i giovaniLa lettura come vettore di crescita culturale e umana, in un’iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, nel ricordo di un artista che ha sempre usato la ... messina.gazzettadelsud.it Educare i giovani al pensiero critico per generare la cultura della democraziaDal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho va in scena la 21esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore ... vita.it