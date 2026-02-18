Oltre 80 attori e registi tra cui Javier Bardem Tilda Swinton e Adam McKay condannano il silenzio del Festival del cinema di Berlino su Gaza

Oltre 80 attori, tra cui Javier Bardem, Brian Cox e Tilda Swinton, e registi, tra cui Adam McKay, Fernando Meirelles e Mike Leigh, hanno firmato una lettera aperta in cui condannano il "silenzio" del Festival del cinema di Berlino sul "genocidio dei palestinesi" di cui accusano Israele nella Striscia di Gaza e la "censura" degli artisti che ne parlano apertamente. I firmatari, si legge nella missiva divulgata dal Film Workers for Palestine, "si aspettano che le istituzioni del nostro settore rifiutino di essere complici della terribile violenza che continua a essere perpetrata contro i palestinesi".