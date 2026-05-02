Festival Laudato si' via con l' incontro Dare un' anima alla città contro le mafie
“Dare un’anima alla città. contro le mafie” è l’incontro che apre la nuova edizione del Festival Laudato Si' a Caserta, domani, domenica 3 maggio, alle 16:30 nel Campo Laudato Si', l’ex Macrico, dietro il Monumento ai Caduti delle guerre mondiali, all’angolo tra corso Trieste e via Unità Italiana.🔗 Leggi su Casertanews.it
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