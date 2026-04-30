All' ex Macrico la quarta edizione del Festival Laudato Sì

A Caserta si tiene la quarta edizione del Festival Laudato Si’, un evento che coinvolge il territorio nel discutere di sostenibilità e cura del creato. La manifestazione si svolge nell’ex Macrico e propone momenti di riflessione e partecipazione pubblica sui temi legati all’ambiente, seguendo i principi dell’enciclica Laudato Si’. L’appuntamento si conferma come un momento importante per comunità e organizzazioni locali.

La quarta edizione del Festival Laudato Si’ di Caserta si conferma come un appuntamento centrale per il territorio, capace di unire riflessione, partecipazione e impegno sui temi della sostenibilità e della cura del creato, ispirati all’enciclica Laudato Si’. Il festival si apre con un momento.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caserta: l’1 e 2 maggio al Campo Laudato Sì (ex Macrico) due giorni di musica, gusto e divertimentoTempo di lettura: 2 minutiCaserta si prepara a vivere un weekend speciale: venerdì 1 e sabato 2 maggio il Campo Laudato Sì (ex area Macrico) si... Al via la quarta edizione del Mevania Wine Festival 2026: 56 cantine da scoprireTutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione del Mevania Wine Festival, che animerà il borgo di Bevagna nella giornata di sabato 2... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caserta al centro del confronto sulla Co-governance dei beni comuni: l'incontro al Campo Laudato Si'; Caserta, dal 3 al 9 maggio il Festival Laudato Si’. Al via Abitare il Creato all’Ex Macrico; Caserta, dal 3 al 9 maggio la quarta edizione del Festival Laudato Si’; Caserta. All'ex Macrico apre il 'From Village'. All'ex Macrico la quarta edizione del Festival Laudato SìLa quarta edizione del Festival Laudato Si’ di Caserta si conferma come un appuntamento centrale per il territorio, capace di unire riflessione, partecipazione e impegno sui temi della sostenibilità e ... casertanews.it Ex Macrico, Fico a Caserta con il vescovo per il 'Campo Laudato Sì'Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato stamattina a Caserta, presso la Curia Vescovile, monsignor Pietro Lagnese, Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, per discutere le ... ansa.it Radio Caserta Tv. . Inaugurato il FROM VILLAGE nell'ex Macrico a Caserta. Servizio di Sabino-Luisa Novaco - facebook.com facebook #Caserta- Ex Macrico: fico incontra il Vescovo per fare il punto sul progetto di riqualificazione ambientale e sociale #Cronaca #Macrico #Fico #Vescovo #Progetto #NanoTV x.com