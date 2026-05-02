Festival itinerante dei Comuni bergamaschi per la pace

Il 8 maggio prenderà il via il “Festival itinerante dei Comuni per la pace”, un evento che coinvolgerà diverse città e territori della provincia bergamasca. La manifestazione prevede azioni pratiche, incontri e attività culturali che si protrarranno fino a settembre e continueranno fino alla fine dell’anno. L’obiettivo è promuovere momenti di riflessione e iniziative condivise nel periodo estivo e oltre, coinvolgendo diverse comunità locali.

Partirà il prossimo 8 maggio il “Festival itinerante dei Comuni per la pace”: azioni concrete, riflessioni, eventi culturali che da maggio a settembre, e poi ancora fino alla fine dell’anno, animeranno la città e tutto il territorio bergamasco. Ad organizzarlo è il Coordinamento provinciale degli enti locali per la pace, la rete degli enti locali impegnata nei progetti di cooperazione e sensibilizzazione all’interno delle proprie comunità. L’evento si inserisce nel “Giro d’Italia per la pace”, lanciato dal coordinamento nazionale e dalla Tavola della Pace Perugia-Assisi che farà tappa a Bergamo il prossimo 27 settembre con una camminata dal Parco della Pace al Parco S.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate “Il gioco dei Comuni”: un’applicazione per imparare i nomi dei 243 paesi bergamaschiDa un’idea di un giovane residente in città, in arrivo un programma per imparare la topologia della provincia di Bergamo Bergamo. Elezioni in 14 comuni bergamaschi: ok a tutte le liste per il voto? Cosa sapere La Prefettura di Bergamo convalida le liste per le elezioni in 14 comuni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival itinerante dei Comuni bergamaschi per la pace; Festival Biblico 22ª edizione Il potere del limite; Festival itinerante Donne In-canto . Serata inaugurale con Francesca Fialdini; Il Festival dell’Appennino riparte da Amatrice. Festival itinerante dei Comuni bergamaschi per la paceLa prima tappa del festival partirà da Nembro i prossimi 8 e 12 maggio con le iniziative Parlami di Gaza e Coltivare la pace al Teatro Modernissimo ... bergamonews.it Otto Comuni uniti per la cultura. Festival itinerante dell’AppenninoUn festival itinerante autunnale per destagionalizzare il turismo e permettere ai borghi del cratere di mettere in scena tante escursioni spettacolo. La seconda edizione di ‘Parcoscenico Festival – ... ilrestodelcarlino.it Tra le Nuvole - festival itinerante di fumetto e illustrazione | Orzinuovi - facebook.com facebook Torna #PortoRubino, festival itinerante di @Renzorubino che per il 2026 sceglie Taranto, Savelletri e Otranto. In programma concerti, mostre e talk: l’intervista / @RevenewsI x.com