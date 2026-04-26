Elezioni in 14 comuni bergamaschi | ok a tutte le liste per il voto

La Prefettura di Bergamo ha ufficialmente approvato tutte le liste dei candidati per le elezioni in 14 comuni della provincia. L'appuntamento elettorale riguarda circa 37.000 elettori e si svolgerà tra la domenica e il lunedì, 25 e 26 maggio. Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle date stabilite, senza variazioni o rinvii. Le procedure di verifica delle liste sono state completate senza irregolarità.

? Cosa sapere La Prefettura di Bergamo convalida le liste per le elezioni in 14 comuni.. Il voto per 37mila elettori si terrà tra domenica 25 e lunedì 26 maggio.. La Prefettura di Bergamo ha convalidato tutte le candidature per le elezioni amministrative nei 14 comuni bergamaschi, confermando la validità delle liste presentate entro il termine della scadenza fissata per lo scorso sabato 25 aprile alle ore 12:00. Il locale si prepara ora al voto previsto per domenica 25 e lunedì 26 maggio, un appuntamento che coinvolgerà circa 37mila elettori distribuiti tra i centri abitati interessati dal rinnovo dei consigli comunali. Si tratta di realtà territoriali con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti ciascuna, per un bacino complessivo di circa 42mila residenti pronti a decidere le nuove amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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