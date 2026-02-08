Il gioco dei Comuni | un’applicazione per imparare i nomi dei 243 paesi bergamaschi

Da oggi i cittadini bergamaschi possono mettere alla prova le proprie conoscenze sui 243 paesi della provincia. È nato “Il gioco dei Comuni”, un’app che, grazie all’idea di Lorenzo Rota, giovane residente, permette di imparare divertendosi. Basta scaricarla, rispondere alle domande e scoprire se si conoscono davvero tutti i paesi che circondano Bergamo.

Bergamo. Da un’idea di Lorenzo Rota, giovane residente in città, è stato sviluppato un gioco che ha come fulcro la geografia di Bergamo e provincia. Si tratta di un’applicazione web, da utilizzare preferibilmente su pc, ma che funziona anche da smartphone. Lo scopo del giocatore è quello di indovinare i nomi di tutti i 243 C omuni della provincia di Bergamo. Il gioco è molto semplice: basta inserire il nome dei Comuni nella casella di testo; se il Comune esiste ed appartiene a Bergamo, questo si colorerà automaticamente nella cartina che si trova sotto la barra di inserimento. Dal momento che è quasi impossibile ricordarsi tutti i Comuni, la mappa ci viene in aiuto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

