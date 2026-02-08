Il gioco dei Comuni | un’applicazione per imparare i nomi dei 243 paesi bergamaschi
Da oggi i cittadini bergamaschi possono mettere alla prova le proprie conoscenze sui 243 paesi della provincia. È nato “Il gioco dei Comuni”, un’app che, grazie all’idea di Lorenzo Rota, giovane residente, permette di imparare divertendosi. Basta scaricarla, rispondere alle domande e scoprire se si conoscono davvero tutti i paesi che circondano Bergamo.
Bergamo. Da un’idea di Lorenzo Rota, giovane residente in città, è stato sviluppato un gioco che ha come fulcro la geografia di Bergamo e provincia. Si tratta di un’applicazione web, da utilizzare preferibilmente su pc, ma che funziona anche da smartphone. Lo scopo del giocatore è quello di indovinare i nomi di tutti i 243 C omuni della provincia di Bergamo. Il gioco è molto semplice: basta inserire il nome dei Comuni nella casella di testo; se il Comune esiste ed appartiene a Bergamo, questo si colorerà automaticamente nella cartina che si trova sotto la barra di inserimento. Dal momento che è quasi impossibile ricordarsi tutti i Comuni, la mappa ci viene in aiuto.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Comuni Bergamaschi
Il 43% dei Comuni bergamaschi riduce il peso dei servizi sociali nei bilanci
Sanremo 2026, Carlo Conti svela i nomi dei cantanti in gara: tutti i nomi dei big
Ultime notizie su Comuni Bergamaschi
Argomenti discussi: Il gioco dei Comuni: un’applicazione per imparare i nomi dei 243 paesi bergamaschi; Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testa; 22° Trofeo Caroli Hotels under 14: lunedì 9 febbraio la presentazione in Provincia; A Bologna c’è ancora un grosso problema con il gioco d’azzardo.
Quei 116 Comuni in «crisi acuta d’azzardo»Dal 2020 i dati comunali e provinciali delle slot machine non possono essere pubblicati e da quest'anno l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha esteso il divieto al restante gioco fisico per i Comuni ... vita.it
Gioco pubblico, a Catanzaro tappa di In nome della legalità: confronto tra istituzioni su regole, controlli e tutela dei cittadiniGioco pubblico, a Catanzaro tappa di In nome della legalità: confronto tra istituzioni su regole, controlli e tutela dei cittadini. agimeg.it
Il nostro Comune di Vaprio d’Adda si è alleato con altri Comuni contro il gioco d'azzardo, sottoscrivendo ufficialmente la Carta Etica GAP (Gioco d’Azzardo Patologico). L’iniziativa, promossa da ATS Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con Off facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.