Merate Jazz nasce dalla passione per il jazz e dalla voglia di portare musica dal vivo nel cuore della Brianza lecchese. La manifestazione si svolgerà dal 26 febbraio al 1° marzo 2026, coinvolgendo artisti italiani e internazionali, oltre a giovani promesse del genere. Durante la prima edizione, i concerti si terranno in diverse location del centro storico, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica agli appassionati.

Stelle italiane e internazionali, giovani talenti ma non solo: Merate accende i riflettori sul jazz con la prima edizione di Merate Jazz, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo 2026. Quattro giorni di concerti, spettacoli per bambini e appuntamenti divulgativi per raccontare una musica che, più di altre, ha attraversato e trasformato il Novecento fino a diventare linguaggio vivo del presente. La manifestazione è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Merate e organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi, con direzione artistica di Saul Beretta, il contributo di Acinque, il sostegno del Govern de les Illes Balears e la media partnership di MerateOnline, Giornale di Merate e Primamerate. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Merate Jazz: dal 26 febbraio al 1° marzo la prima edizione del festival nel cuore della Brianza lecchese

