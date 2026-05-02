Festa di primavera con gli alpaca ed i pony al Parco Frassanelle

Domenica 10 maggio si svolge una festa di primavera al Parco Frassanelle, aperta dalle 10 alle 20. Durante l’evento sarà possibile incontrare alpaca e pony che si trovano in diverse aree del parco. L’iniziativa prevede l’accesso pubblico per tutta la giornata, con gli animali liberi di muoversi tra i visitatori. Non sono previsti spettacoli o attività specifiche, ma solo incontri con gli animali presenti nel parco.

Domenica 10 maggioFesta di primavera con gli alpaca ed i ponyParco Frassanelle, dalle ore 10 alle 20DettagliPotrai incontrare gli animali, come i pony e gli alpaca, in giro per il parco. Scopri da vicino questi fantastici animali, partecipa alle attività organizzate a tema e libera la tua.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Il 25 aprile grigliata di primavera al Parco Frassanelle Leggi anche: Airola, Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa di Primavera; Festa di Primavera 2026 - Pisa; Festa di Primavera, Mori è pronta tra tradizione e tante novità - Confcommercio; Street food, shopping e divertimento: in piazza arriva la festa di primavera. Le migliori feste di primavera nei Borghi più belli d’Italia: eventi ed esperienze da non perdereDagli eventi per tutti alle camminate nella natura, dall’enogastronomia ai fiori che sbocciano, la primavera anima i Borghi più Belli d’Italia: tante iniziative per tutte le età. siviaggia.it Sorano si anima con la 15ª Festa di Primavera: musica, tradizione e solidarietà nel borgo della Maremma toscanaLa Festa di Primavera a Sorano torna con musica, tradizione e solidarietà dal 24 aprile al 3 maggio, tra concerti, escursioni e iniziative a sostegno delle associazioni locali. maremmanews.it Il critico d'arte, in occasione della Festa dei 150 anni del Corriere, torna a mostrarsi in pubblico e a parlare di solitudine, morte, politica e arte - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com